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Beş aylık bebeğin gelişim özellikleri

Beş aylık bebeğin özelliklerini sizler için derledik...

27 Kasım 2018 Salı 20:00
Beş aylık bebeğin gelişim özellikleri

Beşinci ayın en önemli olayı, yüzükoyun yatarken, sırtüstü yuvarlanmasıdır. Bunu bebek istemeyerek yapar. Bir koluna ve aynı taraftaki dize dayanarak, çapraz durup bir şeye bakarken, başın ağırlığını gövde taşıyamaz ve bir tarafa devrilir düşer. Buna, “istemeyerek dönme” hareketi denir.

Sırtüstü yatarken yetişebileceği bir yere, renkli bir cisim konursa, onu farkeder. Ellerini uzatır ve dokunmayı başarır ama yakalayamaz.

Oturtulmak istendiğinde, başını, kollarını ve bacaklarını büker. Bu kasılma, yeni doğanınkinin aksine istemli bir harekettir. Baş, çene göğüse dokunacak kadar öne çekilebilir. Karın ve kalça kaslarının sıkılmasıyla, bacakların üst kısmını karnına yapıştırır.

Bacakların gövdeyi taşıma yeteneği artar. Koltuk altından hafif tutulduğunda, bacaklarını destek yaparak, bir iki saniye vücudunu dik tutar. Kalçaların hafif bükük hâli, birkaç ay daha devam eder. Ayak parmakları hafif içeri kayıktır. Zaman zaman ayak tabanı üzerine basabilir.

Göz alıcı, hareketli bir cisim, bebeği dakikalarca oyalar ve sesleri seçmeye başlar.

Ses tonundan ve mimiklerinden etrafındakilerin kızdığını anlar. Üzüntü ve korku, bebeğin yüzünden anlaşılır.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:00
  1. beş aylık bebek
  2. gelişim özellikleri

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