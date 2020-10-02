Berna Laçin'den Bakan Koca hakkında küstah paylaşım!

Sosyal medyadan İslam karşıtı paylaşımlarıyla tepki çeken sözde oyuncu Berna Laçin skandal paylaşımlarını sürdürüyor.

Bakan Koca’yı hedef aldı

Laçin, koronavirüsün ülkemize mümkün olduğunda geç gelmesi için büyük bir çaba sarfeden, salgın sürecinde de dişini tırnağına takan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı hedef aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yeni tip Koronavirüsün Türkiye’deki seyrine ilişkin açıklamada "vaka ve hasta" kavramlarının ayrımına dikkat çekmiş ve "Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Koca’nın açıklamasını diline dolayan Laçin, skandal bir paylaşımda bulundu.

Laçin, kendince Bakan Koca’nın sözlerine eleştiri getirerek “Mide bulantısı, baş dönmesi olmayan ama gebelik testi pozitif olanlar hamile sayılacak mı?” paylaşımında bulundu.

Laçin’in lakayıt paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.