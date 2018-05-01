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Berna Binbaşı, 6 yıl sonra TSK'ya Yarbay olarak döndü

2012 yılında kendi isteğiyle binbaşı rütbesindeyken emekli olan F-16 pilotu Berna Şen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkartılan KHK ile Hava Kuvvetleri'ne geri döndü.

01 Mayıs 2018 Salı 14:05
Berna Binbaşı, 6 yıl sonra TSK'ya Yarbay olarak döndü

26 yıl önce girdiği üniversite seçme sınavlarının ardından Hava Harp Okulu’ndan gönderilen “Size savaş pilotu olmayı sunuyoruz” yazılı davetiye ile değişti. O güne kadar endüstri mühendisi olmayı planlayan Berna Şen, davet mektubu ile birlikte tereddütsüz pilot olmayı seçti.

1997’de Hava Harp Okulu’ndan mezun oldu, 2000’de 5’nci Ana Jet Üssü’nde F-16 ile uçmaya başladı. 2012’de binbaşı rütbesindeyken emekli oldu. Bir havayolu şirketinde yolcu uçaklarında pilot olarak göreve başladı.

GERİ DÖNÜŞÜ DE DAVET İLE OLDU

Berna Şen’in 6 yıl aradan sonra tekrar Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na geri dönüşü yine bir davet ile gerçekleşti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’cülerin TSK’da en çok sızdığı yerlerin başında Hava Kuvvetleri geliyordu. Yüzlerce pilot subay tutuklanmıştı. Darbe girişimin hemen ardından çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile geçmiş yıllarda Hava Kuvvetleri’nden ayrılan rütbeli personelin geri dönebileceğinin yolu açıldı. Kanun Hükmünde Kararname’nin açıklanmasından bir süre sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan telefonla aranan Berna Şen, 6 yıl önce emekli olarak ayrıldığı kurumuna davet edildi.

Berna Şen bu teklifi uzun süre düşündü. Hava Kuvvetleri’ne geri dönecekti. Duygularını ise Hürriyet’e şöyle açıkladı: “Hava Kuvvetlerinden ayrılalı 6 yılı geçmişti. Bu kadar zaman sonra bile Hava Kuvvetlerinin bana ihtiyaç duyarak geri çağırmasından onur duydum. Artık milletimin, 19 yıl boyunca görev yaptığım, o güçlü ve itibarlı Hava Kuvvetleri’ni geri kazanmaya ihtiyacı vardı. Bu zorlu yolu sivil, asker birlikte emek vererek aşmak zorunda olduğumuzu biliyordum. Bu mücadele için gücüm vardı. Bu yüzden de Hava Kuvvetlerine dönmeyi seçtim”

EĞİTİM VERECEK

Son olarak 2012’de bir gece uçuşunda son kez F-16 savaş uçağı kullanan Berna Şen, Hava Kuvvetlerinde artık eğitim subayı olarak görev yapacak. Bunun kendisi için farklı ve yeni bir duygu olduğunu ifade eden Berna Şen, “İlk uçuşunu sizinle yapan öğrencilere uçuşu anlatmak. Umarım onlara uçuşu, F-16’ya giden uzun yoldaki zorluklara katlanabilecekleri kadar çok sevdirebilirim” diyor.

ASKERLİK RUHUNUN TEK BESİNİ MİLLETİN VERDİĞİ DEĞER

Berna Şen, hem sivil hayatı hem de asker hayatını yaşamış olmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu ifade ederek, “Hepimize düşen çok önemli bir görev var: Türk askerinin milletimizin bekasını sağlayacak o üstün askerlik ruhunu tekrar geri getirebilmek. Bunun için yapmamız gereken tek şey; millet olarak askerlerimize sahip çıkarak, ona ne kadar çok değer verdiğimizi göstermek. Çünkü askerlik ruhunun tek besini, milletinin ona verdiği değerdir. Milletimin sağduyusu ve vicdanı eminim askerimize tekrar hak ettiği itibarı kazandıracaktır.”

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:05
  1. pilot
  2. FETÖ

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