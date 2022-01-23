Berlusconi adaylıkta çekildi

Ülkede 13'üncü cumhurbaşkanını belirlemek üzere 24 Ocak Pazartesi günü başlayacak seçim süreci öncesinde siyasi parti ve ittifaklarda hareketlilik sürüyor.

Forza Italia ve aşırı sağcı Lig ile İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partilerinden oluşan merkez sağ ittifakın liderleri, Berlusconi'nin adaylığı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki stratejilerini görüşmek üzere bir toplantı yaptı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Berlusconi, Lig lideri Matteo Salvini ve FdI lideri Giorgia Meloni'nin hazır bulunduğu toplantıya katılmadı ancak gönderdiği mesajla cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini ittifak ortaklarına ve kamuoyuna duyurdu.

Adaylığı ile ilk günden bugüne tartışma konusu olan 85 yaşındaki Berlusconi mesajında, "ulusal sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini, ülkesine farklı şekillerde hizmet etmeye devam edeceğini" belirterek, adaylığını sonlandırdığını kaydetti.

Berlusconi, adaylığı boyunca kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, "Merkez sağ ittifak olarak ortak bir teklif yapacağız." ifadesini kullandı.

Berlusconi, adı sıkça cumhurbaşkanlığı için geçen Başbakan Mario Draghi'nin de görev süresi bitene kadar bu makamda kalması gerektiğini belirtti.

Berlusconi'nin adaylıktan çekilmesine tepkiler

Merkez sağ ittifak içinde de adaylığı tartışma konusu olan Berlusconi’nin bu kararını, ittifak ortaklarından Lig Partisi Salvini, "İtalya ve merkez sağ için önemli bir gün. Berlusconi'nin cömert tercihinden sonra şimdi solun herkese 'hayır' demeye devam edip etmediğini göreceğiz." ifadeleriyle değerlendirdi. Lig partisi kaynakları da Berlusconi'nin sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini belirtti.

Berlusconi'nin adaylığına başından beri karşı çıkan parlamentoda en çok sandalyesi bulunan parti olan 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) lideri Giuseppe Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunu açıkça belirtmiştik, Silvio Berlusconi’nin adaylığı kabul edilemezdi. Kendisinin geri çekilmesiyle ileri doğru bir adım atıyoruz ve ülkeye yüksek profilli, yetkili, geniş çapta benimsenen bir aday sunmak üzere siyasi güçlerle görüşme serisine başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Berlusconi'nin adaylığına karşı olan merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta da merkez sağın çoğunluğa sahip olmadığını, şimdi herkesçe benimsenen bir isim bulmak için anlaşmaları gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı seçiminde Draghi açmazı

Cumhurbaşkanlığı için resmen aday olmasa da bu makam için adı sıkça geçen Başbakan Mario Draghi'nin durumu, farklı yelpazedeki 6 partinin bir araya gelmesiyle oluşan koalisyon hükümetinin geleceği açısından da büyük önem taşıyor.

Draghi'nin cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, hükümetin sona erecek olması koalisyon partilerinde ikileme yol açıyor.

Siyasi kulislerde, koalisyon partilerinin, Draghi'nin başbakan olarak kalması ve cumhurbaşkanlığı için kapsayıcı başka bir isim bulunması ya da Draghi'nin cumhurbaşkanı seçilip, yine Draghi gibi teknokrat bir isim altında yeni hükümetle koalisyonun erken seçime gitmeden devam etmesi formüllerinin tartışıldığı belirtiliyor.

İtalya'da cumhurbaşkanı seçim süreci, parlamenterler ve bölge yöneticilerinden oluşan 1009 üyeli "Büyük Seçici Meclis"in 24 Ocak Pazartesi yapacağı ilk tur oylamayla başlayacak.