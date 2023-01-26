Berlin’de hava ulaşımı durdu! İşçiler isyanda

BER Havalimanı işletmesi FBB, grev nedeniyle 300’den fazla uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. Grevden yaklaşık 35 bin yolcu etkinlendi. Ver.Di sendikası, yer hizmetleri, havalimanı şirketi ve havacılık güvenliğinde çalışanlara yönelik çok büyük bir katılım çağrısında bulunmuştu. Sendika greve gerekçe olarak üç alanda çalışan yaklaşık 6 bin işçi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yeterli ilerleme kaydedilmemesini gösteriyor. Ver.Di Sendikası uzmanlarından Enrico Rümker yaptığı açıklamada, “Grevin müzakerelerde bir miktar hareket sağlamak için yeterli olmasını umuyoruz” dedi. Rümker, daha önce yaptığı açıklamada ise, “Grevlerin devam edip etmeyeceği müzakere masasında neler olacağına ve işverenlerin yeniden düşünüp düşünmeyeceğine bağlı” demişti.

ABARTILI VE HERHANGİ BİR DAYANAKTAN YOKSUN

Federal Havacılık Güvenlik Şirketleri Birliği (BDLS) eylemi tamamen abartılı ve herhangi bir dayanaktan yoksun olarak nitelendirdi. BDLS Genel Müdürü Cornelia Okpara, “Bu grevin ücret artışı ile ilgili olmadığı unutulmamalıdır” dedi. Okpara, ülke çapında yaklaşık 25 bin çalışanın maaş zammını 1 Ocak 2023’ten itibaren zaten aldığını veya 1 Nisan 2023’ten itibaren alacaklarını belirtti. BDLS, şimdi tartışma konusu olanın ise ikramiyeler olduğunu açıkladı ve Ver.di sendikasının işverenlerin uzlaşmaya yanaşmadığı yönündeki suçlamaların doğru olmadığını belirtti. Bir sonraki müzakere tarihleri ise şöyle: 30 Ocak’ta yer hizmetleri şirketleriyle ve 8 Şubat’ta havalimanı şirketiyle müzakereler yapılacak. Sendika, müzakerelerde çıkacak sonuca göre greve devam edip etmeme kararı alacaklarını kaydetti.

Greve Türk işçiler de katıldıç