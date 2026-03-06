  • İSTANBUL
Aktüel Berlin'de Çorum standına büyük ilgi
Aktüel

Berlin'de Çorum standına büyük ilgi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Berlin'de Çorum standına büyük ilgi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin’e ilk kez katıldıklarını belirterek, Çorum’un yalnızca leblebiyle değil, Hitit medeniyeti, sanayi gücü ve zengin gastronomisiyle uluslararası turizm sahnesine açılmayı hedeflediğini söyledi.

Berlin’de düzenlenen ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarında Çorum standı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un ilk kez ITB Berlin’e katıldığını belirterek bu platformun dünya turizm sektörü için stratejik bir buluşma noktası olduğunu ifade etti.

Aşgın “Bu fuar dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri ve köklü bir geçmişe sahip. Çorum olarak burada bulunmaktan son derece mutluyuz. Amacımız Çorum’u uluslararası turizm sahnesinde daha görünür hale getirmek.” dedi.

 

Çorum denildiğinde akla ilk olarak leblebinin geldiğini hatırlatan Aşgın, kentin ekonomik ve sanayi potansiyelinin çok daha geniş olduğuna dikkat çekti.

Çorum’un 6,2 milyar dolarlık ihracat kapasitesine, güçlü makine sanayisine, savunma sanayi üretimine ve altın rafinerisine sahip önemli bir üretim merkezi olduğunu belirten Aşgın, şehrin ticaret ve sanayi açısından Türkiye’nin dikkat çeken şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Çorum’un aynı zamanda Anadolu tarihinin en önemli medeniyetlerinden birine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Aşgın, Hitit mirasının turizm açısından büyük bir potansiyel taşıdığını dile getirdi.

Aşgın “Anadolu’da kurulmuş en büyük medeniyetlerden biri olan Hititlerin başkenti Hattuşa Çorum’dadır. Ayrıca tarihte bilinen ilk yazılı barış anlaşması da yine bu topraklarda yapılmıştır. Biz buraya bu güçlü tarihsel mirası anlatmak için geldik.” dedi.

 

Fuarda Çorum’un gastronomi kültürünün de tanıtıldığını belirten Aşgın, Türkiye’de birçok ünlü şefin Çorum mutfağını Türkiye’nin en iyi mutfaklarından biri olarak değerlendirdiğini söyledi.

HEDEF: ÇORUM’U ULUSLARARASI TURİZME AÇMAK

Çorum’un turizm potansiyelinin bugüne kadar yeterince değerlendirilemediğini belirten Aşgın, ITB Berlin’in bu açıdan önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Aşgın “Çorum’un turizm alanında hak ettiği değeri bugüne kadar tam anlamıyla görmediğini düşünüyoruz. Bu fuarla birlikte Çorum’u uluslararası turizm pazarına daha güçlü şekilde açmayı hedefliyoruz.” dedi.

