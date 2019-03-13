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Berlin’de Bursa imzası

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında sayılan ‘Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’na (ITB) Bursa damga vurdu.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:26
Berlin’de Bursa imzası

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında sayılan ‘Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’na (ITB) Bursa damga vurdu.


‘ITB Berlin 2019 Fuarı’nın resmi açılışı, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier tarafından yapıldı. Açılış törenine Altmaier’in yanı sıra bu yıl ITB’nin partner ülkesi Malezya’nın Kültür Bakanı Datuk Mohamaddin bin Ketapi de katıldı. 6-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen ITB’de, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 181 ülkeden 10 bin katılımcı yer aldı. ITB’ye Türkiye’den 100’ün üzerinde otel, tur operatörü, seyahat acentesi ile turizm alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluş iştirak etti.


Büyükşehir Belediyesi, ‘ITB Berlin 2019 Turizm Fuarı’nda Bursa standı ile göz doldurdu. Termali, ecdat mirası eserleri, somut kültürel mirası Bursa ipeği ve diğer pek çok değeriyle Bursa’nın 17 ilçesine dair güzellikler 5 gün boyunca fuarda tanıtıldı. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından açılan stantta, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz, Bursa’nın değerlerini stant ziyaretçilerine anlattı. İngilizce, Almanca ve birçok yabancı dilde Bursa adına hazırlanan yayınlar, turizmcilerin ilgi odağı oldu. Fuarda sergilenen ve Bursa’nın somut kültürel değeri olan Bursa ipeği ile İznik çinileri de fuarın ziyaretçilerinden çok büyük ilgi gördü.


Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye standında, dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe’nin tanıtımına ağırlık verildi. Türkiye’de 2019, Göbeklitepe Yılı olarak ilan edilmişti. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre stantta, Türkiye’nin deniz ve güneşinin yanı sıra son yıllarda sayıları artan golf merkezlerinin, mavi yolculuğun, termal sağlıkturizminin ve bisiklet gibi doğa sporu imkanlarının da tanıtılması hedeflendi. Türkiye standının açılışına Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:26
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