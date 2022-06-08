  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı!
Dünya

Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı!

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir aracın yol kenarındaki kalabalığın arasına dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 14:46:00 -
Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı!

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charlottenburg semtinde yer alan Rankestrasse Caddesi'nde bir araç, mağazanın önündeki kalabalığın arasına daldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını açıklayarak, "Bunun kasıtlı mı yoksa trafik kazası mı olduğunu henüz bilmiyoruz. Sürücü gözaltına alındı" bilgisini paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay