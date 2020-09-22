  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Berlin ve Viyana filarmoni orkestrası üyeleri, İstanbul Müzik Festivali'nde konser verecek
Aktüel

Berlin ve Viyana filarmoni orkestrası üyeleri, İstanbul Müzik Festivali'nde konser verecek

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:48:53 -
Berlin ve Viyana filarmoni orkestrası üyeleri, İstanbul Müzik Festivali'nde konser verecek

İSTANBUL (AA) - Berlin ve Viyana filarmoni orkestrası üyeleri, "48. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında, yarın akşam "Philharmonix-Viyana/Berlin Müzik Kulübü" konserinde bir araya gelecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festivaldeki tüm konserler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla "online.iksv.org/muzik" adresinde çevrim içi olarak yayımlanıyor.

Yalnızca Türkiye'den izlenebilen konserde, kemanda Noah Bendix-Balgley ile Sebastian Gürtler, viyolada Thilo Fechner, viyolonselde Stephan Koncz, kontrbasta Ödön Racz, klarnette Daniel Ottensamer, piyanoda ise Christoph Traxler sahne alacak.

Stephan Koncz'un "James Bond Süiti" adlı eseriyle başlayacak konserde, "Humoresque", "Zutje Dunje", "Ludwig's Nightmare", "Kol Nidrei", "Rock Me Amadeus", "Salome'nin Dansı", "Do Majör Füg", "Heartless", "Waltzing Mathilda", "Odessa Bulgar" ve "La Vie en Rose" eserleri yorumlanacak.

Kayıtları Viyana Synchron Sahnesi'nde gerçekleşen konser, müzikseverlere, klasik, caz, Latin ve pop müziğin bir arada sunulacağı 1,5 saatlik bir deneyim sunacak. Konser öncesi, Prof. Dr. Gül İrepoğlu, Klimt'in müzik tablosu üzerine İKSV'nin YouTube kanalında bir konuşma yapacak.

"Beethoven'ın Aydınlık Dünyası" temasıyla gerçekleşen festival konserlerinin tümüne, festivalin dijital platformu üzerinden bir ay süresince erişmek mümkün olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun marifeti böyle görüntülendi!
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun marifeti böyle görüntülendi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da, eski günlerinden eser kalmayan Haliç'in içler acısı hali su altı kamerası ile görüntülendi...
Olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı! Yıldız Tilbe’nin cezası belli oldu
Medya

Olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı! Yıldız Tilbe’nin cezası belli oldu

2017'de Çeşme'de bir kadın sürücüyle yol verme tartışmasına giren şarkıcı Yıldız Tilbe'nin cezası belli oldu.
Lübnan Cumhurbaşkanı: Bu yapılmazsa cehenneme gideriz
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı: Bu yapılmazsa cehenneme gideriz

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümetin kurulamaması durumunda ülkenin karşılaşacağı ekonomik tabloyu "cehenneme gideriz" ifadeleri ile öz..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı