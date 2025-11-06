Berlin ve New York

İşte İsmet Mısırlıoğlu'nun kaleme aldığı o yazı;

Her ikisi de yoğun göçmen nüfusuna sahip iki metropol.

Demokratik partilerden iki farklı isim.

KLAUS WOWEREIT, 2001'deki belediye başkanlığı seçiminde "Ben eşcinselim ve bu iyi böyle" sloganıyla Berlin Belediye Başkanı seçildi ve şehri Avrupa'nın LGBT merkezi haline getirdi.

Ancak onun döneminde Müslümanlara yönelik önyargılar arttı, toplum onları dışladı. Wowereit, inanç ayrımcılığına karşı hiçbir girişimde bulunmadı. İslamofobi yükselişe geçti.

ZOHRAN MAMDANI, 2025 yılında "Ben Müslümanım ve bunun için kimseden özür dilemek zorunda değilim" diyerek New York Belediye Başkanı seçildi.

Wowereit, Berlin havalimanının genişletilmesi projesinde yönetici olarak 2 milyarlık yolsuzluğa adı karışınca görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Halk onun için "Giderayak ib..liğini yaptı ve arkasına bakmadan kaçarak gitti" dedi.

Mamdani ise, dünya Siyonizminin kalesi olarak görülen New York'ta Netanyahu ve türevlerine savaş ilan ederek, "İslamofobi'nin yönetim merkezi" olarak bilinen New York'un yönetimini ele geçirdi.

Trump, Elon Musk, Obama ve güçlü Yahudi lobisinin saldırılarına maruz kaldı.

Dünya değişiyor ve vahşi kapitalizm halklar tarafından cezalandırılıyor.

2026 yılında Berlin'de yerel seçimler var.

Adalet ve inanç özgürlüğü için mücadele eden aday kazanacak ve Siyonizm, New York'tan sonra bir kez daha kaybedecek.

Alman halkı gerçeği görüp edilgen konumundan çıkacak ve başkalarının maşası olan politikacılara gereken dersi verecek.