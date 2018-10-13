Berkay'dan Arda Turan açıklaması! '2 şartım var'

Daha önce avukatı konuşan Berkay konu hakkında ilk kez bir açıklama yapmış oldu. Yaşananlar için kendi eşi ve Aslıhan Turan'dan özür dileyen Berkay, "Adalete güvenim tam. Arda Turan cezasını çekecektir" ifadelerini kullandı.

Arda Turan ile bir gece kulübünde ettikleri kavga sonrası burnu kırılan Berkay Şahin sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Daha önce avukatı konuşan Berkay konu hakkında ilk kez bir açıklama yapmış oldu. Yaşananlar için kendi eşi ve Aslıhan Turan'dan özür dileyen Berkay, "Adalete güvenim tam. Arda Turan cezasını çekecektir" ifadelerini kullandı.

Berkay Instagram hesabından yayınladığı mesajda şu sözleri dile getirdi: "Yaşanan bu süreçte önemli olan Berkay ve Arda değil; biri anne diğeri inşallah sağlıkla anne olmak üzere olan iki kadının maruz kaldığı hassa, kırıcı ve üzücü durumdur. Bu nedenle ilk olarak, karşı tarafın yapamadığını yapıp eşimden ve Aslıhan Turan'dan özür dilerim. Herkesin bilmesini istediğim konu; erkek adam kavga da eder ve kavgada yumruk sayılmaz. Ancak yanına gelerek "Eşimi eve bırakıp yarım saate geleceğim" diyen bir kişiye kafasını çevirip başka bir kişiyle konuştuğu sırada habersizce ve yandan yapılan saldırı aciz ve korkak bir saldırıdır.

Kendisine de arkadaşlarına da ve oraya girmek isteyen herkese şunu söyledim:

'Şikayetçi olmamamı istiyorsunuz tamam olmayayım ancak 2 şartım var.

1- Eşimden, kendi eşinden benden ve kamuoyundan bu davranış ve hareketleri için utanç duyduğunu söyleyerek özür dileyecek.

2-Sözle tacizin utancını duyduğunu söyleyecek ve ondan sonra biz onunla erkek erkeğe konuşacağız. Bunları söylerse davadan vazgeçebilirim'

Tüm bu yaklaşımıma rağmen karşı taraf konuyu saptırmaya çalışarak saçma sapan açıklamalar yapıp hala dürüstçe davranmadığı için davayı açmaya karar verdim ve davamın sonuna kadar arkasındayım.

Adalete güvenim tam. Burası Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti, cezasını çekecektir."

İşte açıklamanın tam metni...