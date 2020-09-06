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Aktüel Berkay, Kuşadası'nda konser verdi
Aktüel

Berkay, Kuşadası'nda konser verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 01:15:30 -
Berkay, Kuşadası'nda konser verdi

AYDIN (AA) - 23. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında şarkıcı Berkay, konser verdi.

Berkay, Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran izleyiciler de şarkılara eşlik etti.

Programında sonunda Berkay'a plaket veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin'in pandemi koşullarında düzenlendiğini belirterek gerekli tedbirlere özen gösterildiğini ifade etti.

Kuşadası'nın bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Günel, "Kuşadası tarım endüstrisine sahip ya da sanayi endüstrisine sahip bir kent değil. Sanayi kentinde ürettiğin şey sanayidir, onu pazarlarsın. Tarım endüstrisine sahip bir kentte de toprağını ekip biçmek, ürününü almak ve satmak zorundasındır. Bir turizm kentinde de kültür-sanat, güneş, kum pazarlarsın." ifadelerini kullandı.


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