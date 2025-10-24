CHP'den ihraç edilen Behram Şimşek'ten ağır suçlamalar: Parayla satın alınmış yönetimin parçası olmam

CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek, Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile partiden ihraç edildi.

CHP yönetiminin partiden ihraç ettiği Behram Şimşek, “Onlar beni CHP’den ihraç etmedi, Onlar beni İmamoğlu Holding’ten ihraç ettiler” diye konuştu.

CNNTürk Televizyonuna partiden ihraç edilmesi sonrası değerlendirmelerde bulunan Şimşek, şunları söyledi:

"Gün gelecek bu partiyi onların elinden alacağız"

“ Parayla satın alınmış bir parti yönetiminin parçası olamam. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yapı olamaz. Şaibeli kurultayda satın alınmış bir parti yönetimi var. Bugün 13’te beni ve 70 arkadaşımı ifade vermeye davet ettiler. Ben sıkı yönetim mahkemelerini reddetmişim. Özgür Özel’in şirketinden satın almayı reddettim. Onun için beni ihraç edemezler. Gün gelir hesap döner. Gün gelecek bu partiyi onların elinden alacağız. Partiden ayrılmayın istifa etmeyin gün gelecek bu şirketi bunların elinden alacağız.”

Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu,32 kişi hakkında ihraç istemini ele alırken, Berhan Şimşek ile birlikte eski Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydtar, eski Sultanbeyli Delegesi özgür Ç elik ve eski CHP Koülları Başkan Erhan Baydar’ı, “Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutumk ve davranışlarda bulunmak” gerekçesiyle partiden ihraç etiler.