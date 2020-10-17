  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bergüzar Korel'den şaşırtan 'Azerbaycan' ve 'Ermenistan' paylaşımı!
Gündem

Bergüzar Korel'den şaşırtan 'Azerbaycan' ve 'Ermenistan' paylaşımı!

Milli meselelerde sessizliğe bürünen oyuncu Bergüzar Korel'in Azerbaycan aklına haftalar sonra geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:52:00 - 2020-10-17 21:58:20
Bergüzar Korel'den şaşırtan 'Azerbaycan' ve 'Ermenistan' paylaşımı!

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri füze ile vurması üzerine aralarında bebeklerin de olduğu 13 kişi hayatını kaybederken, 40'dan fazla sivil yaralandı.

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla haftalar sonra göstermelik bir tepkide bulunarak, Ermenistan'ı kınadı.

"Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Allah'ım, duy seslerini bu günahsız insanların..." diyen Korel, "Kalbim Azerbaycanla" dedi.

Korel'in sosyal medya hesabından paylaştığı o mesaj:

"Hiç acımadan savunmasız masum insanları, küçücük bebekleri, çocukları öldürmek... Tüm hayatlarını, anılarını, hayallerini, geleceğini o toprağın altına gömmek...

Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Allah'ım, duy seslerini bu günahsız insanların... Kalbim Azerbaycan'la, Gence'yle... Tüm savunmasız siviller ve o küçücük canlarla..."

'İnsanlar için ne yaptın' tepkisine çıldırdı!
'İnsanlar için ne yaptın' tepkisine çıldırdı!

Gündem

'İnsanlar için ne yaptın' tepkisine çıldırdı!

Şehit eleştirisi Bergüzar Korel'i çıldırttı!
Şehit eleştirisi Bergüzar Korel'i çıldırttı!

Aktüel

Şehit eleştirisi Bergüzar Korel'i çıldırttı!

Bergüzar Korel eleştirilere daha fazla dayanamadı!
Bergüzar Korel eleştirilere daha fazla dayanamadı!

Aktüel

Bergüzar Korel eleştirilere daha fazla dayanamadı!

İmamoğlu yandaşı Gezici Bergüzar Korel: Kendimi çöp gibi hissediyorum
İmamoğlu yandaşı Gezici Bergüzar Korel: Kendimi çöp gibi hissediyorum

Gündem

İmamoğlu yandaşı Gezici Bergüzar Korel: Kendimi çöp gibi hissediyorum

İşte Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği inanılmaz silahlar! Karabağ'da ilk kez kullanıldı
İşte Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği inanılmaz silahlar! Karabağ'da ilk kez kullanıldı

Aktüel

İşte Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği inanılmaz silahlar! Karabağ'da ilk kez kullanıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan dünyaya duyurdu: SU-25 savaş uçağını düşürdük
Dünya

Azerbaycan dünyaya duyurdu: SU-25 savaş uçağını düşürdük

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.
HDPKK'lı Garo Paylan'dan skandal paylaşım! Azerbaycan intikam alınca
Siyaset

HDPKK'lı Garo Paylan'dan skandal paylaşım! Azerbaycan intikam alınca "ateşkes" diye ağlamaya başladı

İşgalci Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri hedef alan saldırısına ses çıkarmayan HDP'li Garo Paylan, Azerbaycan saldırılara yanıt verip Erme..
Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı
Dünya

Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı

AGİT Minsk Grubu'nun eski eş başkanı ve eski ABD Azerbaycan büyükelçisi Matthew Bryza, "Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını kınıyorum. Bu cin..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay