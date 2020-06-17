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Ekonomi

Bergama’ya 50 milyon liralık proje

Bergama’da incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediyedeki basına kapalı görüşmenin ardından Selinos Deresi’nde yapılması planlanan “Antik Selinos Su Kanalı Projesi” çalışmalarını inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:15:00 -
Bergama’ya 50 milyon liralık proje

Bergama’yı “bir mücevher” olarak nitelendiren Pakdemirli, bu mücevheri partlatmak için dereyi ıslah etmeye karar verdiklerini söyledi. Pakdemirli, Antik Selinos Su Kanalı Projesi’nin muhammen bedelinin yaklaşık 50 milyon lira olduğunu belirterek, Bergama’nın böylesi ciddi bir yatırımı hak ettiğini söyledi. Projenin ihalesinin 9 Temmuz’da gerçekleştirileceğine değinen Pakdemirli, “İnşallah önümüzde bir aksilik olmazsa 900 gün gibi bir tamamlama süresi hedefledik” dedi. Projede yeşil alanlar, yaşam alanları, restoranlar ve butik otellerle bir cazibe merkezi oluşturmak istediklerini aktaran Pakdemirli, Selinos Deresi’nden başlayarak ilçeyi yeniden imar etmek istediklerini de vurguladı.

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