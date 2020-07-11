Bergama'daki Selinos Antik Kanalı gün yüzüne çıkıyor

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti'nde başlatılan Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi'ne ilişkin, "Proje tamamlandığında Bergama hem daha modern ve güvenli bir hale gelecek hem de Türkiye'de tek olacak bir turizm alanına kavuşacak." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülecek İzmir'in Bergama ilçesindeki projeyle 2 bin 400 yıllık Pergamon Antik Kenti'nin kalbi niteliğindeki Selinos Antik Kanalı yeniden gün yüzüne çıkarılacak.

Türkiye'de ilk olacak projeyle dere yatağı yeniden düzenlenerek, Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapılar ortaya konulacak. Böylece Bergama'nın kalbinde özel bir turizm alanı oluşturulacak.

- 6 medeniyete birden yolculuk

Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla başlatılan Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi ile Selinos Deresi yeniden düzenlenecek. Dere yatağı çevresinde oluşturulacak yürüyüş yollarıyla Selinos Antik Kanalı içinde yerli ve yabancı turistler 6 medeniyete birden yolculuk yapma şansı bulacak.

DSİ öncülüğünde yürütülecek çalışmalara İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Bergama Belediyesi, Bergama Müze Müdürlüğü, İzmir 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü ve İZSU da destek verecek.

Kent merkezindeki 1380 metrelik bölümü kapsayacak çalışmalar Kazancı Köprüsü'nden başlayıp, Ulucami, Tabaklar ve Üçkemer Köprüsü'ne kadar devam edecek. DSİ, proje kapsamında 1000 metre kargir duvarı onaracak, 1400 metre de yeni duvar inşa edecek. Yeni duvarların yüzeyi tarihi dokuya uyumlu taşlarla kaplanacak ve çalışmaların büyük bölümü insan gücüyle yürütülecek.

- "Türkiye'de tek olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, Selinos Antik Kanalı'nın çevresinde gezi ve yürüyüş yolları ile parklar oluşturulacağını belirterek, "Başlattığımız ve en kısa sürede hayata geçirmeyi planladığımız bu projenin müjdesini 22 Şubat'ta Bergama'ya gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi tamamlandığında Bergama hem daha modern ve güvenli bir hale gelecek hem de Türkiye'de tek olacak bir turizm alanına kavuşacak." değerlendirmesinde bulundu.



