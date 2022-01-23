Ahlaksız dizilerin başrol oyuncusu Beren Saat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı!

Aşk-ı Memnu gibi Türk-İslam kültürünün temel yapı taşı olan aileyi hedef alan ahlaksız dizilerin başrol oyuncusu Beren Saat, Sezen Aksu’ya destek paylaşımında bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Magazin dünyasının ‘minik serçe’ diyerek pohpohladığı Sezen Aksu, "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısında, ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize, "cahiller" hakaretinde bulundu.Vatandaşlardan Sezen Aksu’ya tepki yağarken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksu’nun hakaretine duyarsız kalmayıp sert ifadelerle tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir.

Beren Saat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

İslam’a hakareti ‘sanat’ zanneden bazı laik-seküler kesim ise Sezen Aksu’ya destek çıkıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Onlardan biri de ahlaksız dizilerin başrol oyuncusu Beren Saat oldu.

Her türlü ahlaksızlığı ‘özgürlük’ diyerek savunan Saat, Müslümanların dini değerlerine yapılan hakareti ise görmezden gelerek şu ifadeleri kullandı:

"Halkla şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek, duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan'ın bugün dilini koparırız demesine inanmak istemiyorum.

Hatırla Sevgili dizisinde oynadığımızda hepimiz çok gençtik ve o dizide Recep Tayyip Erdoğan adlı genç iyi şiir okumasıyla öne çıkan bölümlük karakterdi hikayemizde. Ben siyaset kadar edebiyat sevdalısı olduğunu düşünürdüm bugüne kadar. Canımız Sezen Aksu'yu susturmanın hepimizin ezbere eşlik edeceği yüzlerce şarkısını, sonraki kuşaklara aktarmamıza engel olmayacağını çok iyi bildiğini tahmin ediyorum. Seni seviyoruz Sezen.”

Kenan Doğulu, 'seçilmiş kişi' ilan etti

Öte yandan Beran Saat’in eşi Kenan Doğulu ise Aksu’yu adeta ‘Peygamber’ ilan edecek sözler sarf ederek, "Seçilmiş bir kişidir o. Ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Şanslı olduğumuzu düşünerek davranmamız ve pamuklara sarıp ödüllendirmemiz gereken, bize sevmeyi öğreten halk ozanımız, canımız Sezen’imizdir." ifadelerini kullandı.