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Aktüel "Bereketin sembolü" kelaynaklar için yeni üreme istasyonu kuruluyor
Aktüel

"Bereketin sembolü" kelaynaklar için yeni üreme istasyonu kuruluyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan: - "Uygun bir alan bulunmasıyla Birecik'teki kuşlarımızın bir bölümünü yeni yapacağımız alternatif üreme istasyonuna sevk edeceğiz. Böylelikle hem geleceklerini garanti altına almış olacağız hem de daha fazla çoğalmalarına olanak sağlamış olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:07:36 -
"Bereketin sembolü" kelaynaklar için yeni üreme istasyonu kuruluyor

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Fırat Nehri kenarındaki istasyonda koruma altında bulunan kelaynaklar için Fırat veya Dicle Nehri kenarında alternatif yeni bir üreme istasyonu kurulacak.

"Bereketin sembolü" olarak görülen, dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de, küçük bir grubu da Suriye'de bulunan kelaynaklar, 1977'den bu yana Birecik ilçesinde Fırat Nehri kenarındaki Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.

Bu yıl doğaya bırakılan kelaynaklardan kayıtlardaki en yüksek rakama ulaşılarak 68 yeni yavru alındı. Bu sayede istasyondaki kelaynak sayısı 287'ye ulaştı.

- Çalışmalar sonuçlarını veriyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, AA muhabirine, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'ndaki kelaynakların sayısının artırılması çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Kuşların güvenli bir ortamda olmaları için çaba harcadıklarını aktaran Erdoğan, tedbirler sayesinde bu yıl rekor sayıda yavru elde ettiklerini ifade etti.

"Bu yıl, düşmeden kaynaklı yavru kayıplarını önlemek amacıyla yuvaların altına ağlar gerildi." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu şekilde yuvadan düşen veya diğer yavrular tarafından atılan bireyler ölmeden veterinerlerimiz tarafından kurtarıldı ve hayata döndürüldü. Yavrularımızın beslenmesi yapılarak yetişkin hale gelmesi sağlandı. Ayrıca kelaynakların beslendiği alanlarda tarım yapan çiftçilerle görüşülerek tarım ilacı kullanmamaları konusunda uyarıldı. Sağolsun çiftçilerimiz duyarlılık göstererek özellikle kuşların üreme döneminde tarım ilacı kullanmadılar. Bu sayede kuşlarımız zarar görmedi. Yapılan tüm çalışmalar sayesinde doğaya bıraktığımız kelaynaklardan rekor sayıda yavru elde ettik. Bu yıl 68 yavruyla dönemi kapattık."

- Üreme istasyonundaki kafes doldu

Erdoğan, kelaynak sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, Birecik Üreme İstasyonundaki kafesin dolduğunu belirtti.

Yeni istasyon için Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çalışma başlattığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muhtemel bir genel hastalıkta kitle halinde bir kayıp olmaması, elimizde gen kaynağı olarak bulunması amacıyla geçen yıllarda Gaziantep ve Bursa'daki hayvanat bahçelerine kuşlarımızı verdik. Ekiplerimiz yaptığı araştırmalarda kelaynağın hem Fırat hem de Dicle havzasında yaşadığını, buralara geldiğini, tekrar geri döndüğünü ve göçe gittiğinin tespitini yaptılar. Uzmanlarımız tarafından alternatif üreme istasyonu araştırmamız hem Fırat hem de Dicle havzalarında devam ediyor. Uygun bir alan bulunmasıyla Birecik'teki kuşlarımızın bir bölümünü yeni yapacağımız alternatif üreme istasyonuna sevk edeceğiz. Böylelikle hem geleceklerini garanti altına almış olacağız hem de daha fazla çoğalmalarına olanak sağlamış olacağız."

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