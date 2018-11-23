THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bereket Enerji'nin 22. HES'i devreye alındı

23 Kasım 2018 Cuma 11:36
Bereket Enerji'nin 22. HES'i devreye alındı

ANKARA (AA) - Bereket Enerji Grubu’nun 22. hidroelektrik santrali (HES) Akıncı'nın devreye alındığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Akıncı HES'in 99 megavat kurulu güce sahip olduğu ifade edildi.

Söz konusu santralin Tokat'ın Reşadiye ve Niksar ilçelerinin sınırlarından geçen Kelkit Irmağı'nın üzerinde kurulduğu belirtilen açıklamada, "Akıncı, yıllık 400 gigavatsaat elektrik üretim kapasitesi ile 231 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak. Regülatör iletim kanalı, 40 metre çapındaki denge bacası ve elektromekanik ekipmanları ile en son teknoloji kullanılarak ekonomiye kazandırılan Akıncı HES, yıllık 230 bin tonun üzerinde karbondioksit emisyonunu önleyecek ve doğaya yaklaşık 436 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer bir katkıda bulunacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Enerji Grubu Üst Yöneticisi İdris Küpeli, Akıncı HES’i devreye alarak istihdam yaratmanın ve dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Bereket Enerji Grubu'nun 22. HES'i olan Akıncı'nın üretime başlamasıyla grubun yenilenebilir enerji üretimindeki kurulu gücü bin megavatın üzerine çıktı ve tamamı yerli kaynaklardan üretim yapan toplam kapasitesi ise 2 bin megavatı aştı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 11:36
  1. Bereket Enerji
  2. HES
  3. hidroelektrik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dicle EDAŞ'ın kaçak elektrikle mücadelesi devam ediyor
    1. Dicle EDAŞ'ın kaçak elektrikle..
    2. AK Parti, adaylarını bugün tanıtacak
    3. Şampiyon öğretmenin sporcu öğrencileri
    4. Beşiktaş'ta Pepe depremi!
    5. Çin Pakistan'daki konsolosluğuna..
    6. Beşiktaş'ta Pepe'nin adalesinde yırtık..
    7. 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi
    8. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş..
    9. Minik eller piyanoya dokunacak
    10. Skandal yarışma! Cinsel sapkınlığı..
    11. Allianz sağlık sigortalı sayısı 1..
    12. Erzurumspor'un en istikrarlısı Leo
    13. Öğretmen 3600 ek gösterge ne zaman
    14. Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
    15. Olmayan örgüte üye icat ettiler
    16. "Türkiye yerli ve milli, bir o kadar..
    17. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi
    18. Çiftçiye 490 milyon liralık destek..
    19. "İslam'ın hakikatleri ile gençliğin..
    20. Somalili genç kız işsizlik sorununu..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'