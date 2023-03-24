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Medya Berdan Mardini vatan millet dedi yeni yatırımını açıkladı! "Paramı dolara yatırmak yerine..."
Medya

Berdan Mardini vatan millet dedi yeni yatırımını açıkladı! "Paramı dolara yatırmak yerine..."

Yeniakit Publisher
2023-03-24 11:08:00 -
Berdan Mardini vatan millet dedi yeni yatırımını açıkladı! "Paramı dolara yatırmak yerine..."

Survivor şartlarına dayanamayıp yarışmadan kısa sürede ayrılan Berdan Mardini yeni işini açıkladı. Berdan Mardini, lüks tüketimden vazgeçtiğini belirterek yaptığı yatırıma dair bilgi verdi.

Survivor şartlarına 15 gün dayanabilen Berdan Mardini İstanbul'a dönüp işlerine odaklandı. Son zamanlarda eski eşi Fatoş Yelliler ile arasındaki velayet savaşı ile gündeme gelen Berdan Mardini değiştirdiği imajı ve dikkat çeken seçimleriyle konuşulmuştu.

Bir açılışta görüntülenen Mardini lüks tüketimden vazgeçtiğini belirtti.

Yeni bir yatırıma odaklanan türkücü 'Ev ve otomobillerimi satıp kozmetik markama yatırdım" dedi.

Türkücü ayrıca "Ben de bilirdim paramı dolara yatırıp rahat hayat sürmeyi ama vatanıma fayda sağlayacak, istihdam yaratacak adımlar attım" yorumunda bulundu.

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