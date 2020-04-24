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Aktüel

Berberlerin evlerde hizmet vermesi de yasak

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında berberlerin evlerde hizmet vermesinin de yasak olduğunu söyledi.

2020-04-24 13:51:14 -
Berberlerin evlerde hizmet vermesi de yasak

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında berberlerin evlerde hizmet vermesinin de yasak olduğunu söyledi.


Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde ilçemizde berberler kapalı. Ancak halkımızdan berberlere ısrar edilerek evde tıraş yapmaları yönünün baskılar geldiğini duyuyoruz. Korona virüsün yayılmasında en büyük risk temas ve yakınlık. Osmaneli halkından ricamız berberlerden evlerinde veya başka mekanda tıraş yapmalarını istememeleri. Normalleşmemize çok az zaman kala hata yapmayalım" dedi.

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