Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz'dan normalleşme itirazı: Ustura yasaklansın

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde 11 Mayıs'ta berberlerde normalleşme süreci başlayacak ancak İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz'ün bu süreçle ilgili itirazları var.

Akyüz, konuyla ilgili itirazlarını şu şekilde sıralıyor:

"Salgın bitinceye kadar usturayla sakal tıraşının kesinlikle yasaklanmasını talep ediyorum. Makineyle kısaltma düzeltme olabilir. Çünkü sakal tıraşı yakın temas gerektiriyor, maskenin çıkması lazım, sabunlaması lazım. Dolayısıyla sakal tıraşının salgın bitinceye kadar yapılmaması lazım. Bu müşteri için de çalışanlar için de çok gerekli bir durum. Bizim mesleğimiz yakın temas içinde olan bir meslek. Bundan dolayı çok dikkat etmemiz lazım."

Ne olmuştu?

Dün akşam Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, berberlerin açılacağını şu sözlerle duyurmuştu: "Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek."