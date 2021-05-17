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Yaşam Berberler açıldı mı? Kuaförler çalışıyor mu?
Yaşam

Berberler açıldı mı? Kuaförler çalışıyor mu?

Kuaförler berberler güzellik merkezleri açıldı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 17 gün tam kapanma uygulandı. Tam kapanmanın hemen ardından pek çok kişi berberlerin kuaförlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, berberler çalışıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 17:17:00 -
Berberler açıldı mı? Kuaförler çalışıyor mu?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar kuaförlerin, berberlerin hizmet verip vermediğini merak ediyor. Peki, berberler açıldı mı? Kuaföre gitmek yasak mı?

Berberler açıldı mı? Kuaförler çalışıyor mu?

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’te sona erdi. Yasağın ardından pek çok kişi kişisel bakımı sebebiyle kuaförlerin, berberlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri hafta içi 20.00’ye kadar hizmet veriyor.

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