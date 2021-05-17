Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar kuaförlerin, berberlerin hizmet verip vermediğini merak ediyor. Peki, berberler açıldı mı? Kuaföre gitmek yasak mı?

Berberler açıldı mı? Kuaförler çalışıyor mu?

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’te sona erdi. Yasağın ardından pek çok kişi kişisel bakımı sebebiyle kuaförlerin, berberlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri hafta içi 20.00’ye kadar hizmet veriyor.