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Aktüel

Berber ve kuaförlere maske,sperlik,eldiven ve dezenfektan dağıtıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde günler sonra açılan berber ve kuaförleri Belediye Başkanı Arif Teke ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:29:33 -
Berber ve kuaförlere maske,sperlik,eldiven ve dezenfektan dağıtıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde günler sonra açılan berber ve kuaförleri Belediye Başkanı Arif Teke ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak ziyaret etti.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Berberlerimizin dezenfekte işlemleri belediyemiz tarafından daha önce yapılmıştı. Bugün yaptığımız ziyarette işyerlerimize sperlik, maske, eldiven ve dezenfektan hediye ettik. Altıntaş Belediyesi olarak zorlu süreçten geçen esnaflarımızın her zaman yanlarındayız. Bundan sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi, devletimizi ve tabiki Altıntaş’ımızı her türlü hastalıklardan korusun’’ dedi.


Berber ve kuaförler Belediye Başkanı Arif Teke’ye teşekkür ettiler.

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