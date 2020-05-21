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Sağlık

Berber ve kuaförlere Kovid 19 testi yapıldı

AYDIN (İHA) –Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak berber, kuaför ve güzellik salonlarında hizmet veren personellere 20 Mayıs tarihinde Kovid 19 tarama testi yapılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:40:02 -
Berber ve kuaförlere Kovid 19 testi yapıldı

AYDIN (İHA) –Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak berber, kuaför ve güzellik salonlarında hizmet veren personellere 20 Mayıs tarihinde Kovid 19 tarama testi yapılmaya başlandı.


Tarama testleri için özel olarak oluşturulan numune kabinleri hastane bahçesine yerleştirildi. Bu sayede Kovid 19 testi için gelenlerin, hasta ve hasta yakınları ile temas etmelerinin önüne geçildi. 3 gün boyunca taramaya devam edilecek. Kuaförler, çalışma ortamlarında sosyal mesafe, maske kullanımı ve randevu ile çalışmak gibi önlemlerin alındığını belirttiler.

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