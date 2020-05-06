Berber ve kuaförlerden 11 Mayıs'a özel hazırlık

MALATYA (AA) - OKAN COŞKUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesi ile hazırlıklara hız verdi.



Yapılan işlemler sürecinde çok sayıda fiziksel temasın olması nedeniyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 21 Mart'ta durdurulması üzerine kepenk kapatan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 11 Mayıs'ta faaliyete başlayacakları günü iple çekiyor.



Şimdiden randevuları almaya başlayan berber ve kuaförler, tek kullanımlık havlu, kesim önlüğü gibi ekipmanlar hazırladı.



Koltuk sayılarını yarıya indiren, iş yerlerini ise sosyal mesafeye göre ayarlayan berber ve kuaförler, her kullanım sonrası makas, makine gibi ekipmanlarını dezenfekte ederek faaliyetini sürdürecek.



- "Kesinlikle randevusuz müşteri alınmayacak"

Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapanan iş yerlerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararla 11 Mayıs'ta döneceklerini söyledi.

Kararın kendilerini mutlu ettiğini belirten Toptaş, şöyle devam etti:

"Kuaför ve berberler tüm hijyen kurallarına uyarak tedbirleri alacak. Bu tedbirler doğrultusunda tüm ekipmanları dezenfekte edip, pazartesi gününe hazır olacağız. Bunlarla ilgili de tek kullanımlık maske ve havlu hazırlığı yapacağız. Pazartesi günü Allah'ın izni ile işimize döneceğiz. Randevu sistemini daha önce de istiyorduk. Salonlarımızda kimseyi oturtmadan ayakta bekletmeden güzel bir şekilde 45 dakika gibi bir süre aralığında müşterilere randevuları verip o şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Kesinlikle randevusuz müşteri alınmayacak. Bu her yerde aynı olacak. Önem vererek takip edeceğiz."

- "Havlu ve kesim önlükleri tek kullanımlık"

Erkek kuaförü Volkan Kılıç da 11 Mayıs'ta tekrar iş başı yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dükkan içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ve kararın açıklanması ile randevuları almaya başladıklarını aktaran Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedariklerimiz gerçekleştirdik. Dükkandaki bütün makinelerimizin dezenfekte işlemini yaptık. İçeriye girişte bütün müşterilerimizi dezenfektanlarla karşılayacağız. Müşteriyi tıraş ettikten sonra bütün ekipmanları dezenfekte edeceğiz. Havlu ve kesim önlüklerimiz tek kullanımlık. Hiçbir şekilde sıkıntı çekmeden müşterilerimiz gelip tıraşını olup gidebilirler. Müşterilerimizin gelip çok fazla beklememeleri için de elbette ki randevulu sisteme meslektaşlarımızın da geçmesi lazım. Amacımız buraya gelen müşterilerimizin endişe duymadan gönül rahatlığıyla tıraşlarını olup gidebilmeleridir."