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Yaşam Berber ve kuaför çalışma saatleri ne?
Yaşam

Berber ve kuaför çalışma saatleri ne?

Hafta içi kuaförler saat kaça kadar açık? Merak edilen soruların cevabını haberimizde derledik. İşte, İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre berber ve kuaför çalışma saatleri...

Yeniakit Publisher
2020-12-13 00:43:00 -
Berber ve kuaför çalışma saatleri ne?

Vatandaşlar hafta sonu ve hafta içi berber ve kuaförlerin açık olup olmadığını merak ediyor.

Berber ve kuaför çalışma saatleri

Normal şartlarda Cumartesi günü berber ve kuaförler açık ancak sokağa çıkma yasağı yasakları kapsamında yasak kalkana kadar kuaför ve berberler kapalı olacak.

Hafta içi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre berber ve kuaförler saat 10.00 ve saat 20.00 arasında hizmet verebilecekler.

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