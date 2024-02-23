Berat Bey affını istediğinde esip gürleyenler buhar oldu! TGC’nin etik anlayışı KAAN kadarmış

22 yıldır milli iradeyi hazmetmekte büyük zorluk yaşayan seküler yobazların ve ihanet medyasının maskesini bir kez daha düşürdü.

Milli Muharip Uçağımız KAAN’ın gökyüzüyle buluşması, 22 yıldır milli iradeyi hazmetmekte büyük zorluk yaşayan seküler yobazların ve ihanet medyasının maskesini bir kez daha düşürdü. Her fırsatta ‘özgür basın’ naraları attıkları halde başta CHP olmak üzere muhalefete yönelik en ufak eleştiride bulunmayan ve sürekli iktidarı hedef alan fondaş medya ile sözde meslek örgütleri suçüstü oldu.

Bakanlıkları döneminde önemli hizmetlere imza atan Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden affını istemesini gece yarısı değil de sabah netleştikten haber yapan milli medyayı “sansürcülükle” suçlayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, üç gün önce havalanan KAAN için tek kelime yazmayan mütareke medyasını görmezden geldi.

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Albayrak’ın 8 Kasım 2020 Pazar akşamı sosyal medya hesabı üzerinden bir mektup yayınlayarak istifa etmesinin ardından bir metin yayınlayarak “Gazetecilik otosansür uygulamak değildir” şeklinde sert ifadelerle yerli ve milli medyayı hedef alan TGC, Türkiye’nin ilk yerli savaş jetine yönelik CHP medyasının günler süren sansürüne en ufak bir tepki göstermedi.

Henüz teyit edilmemiş bir bilgiyi yayınlamadıkları gerekçesiyle “Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi”ni bahane ederek ‘merkez medyayı’ gelişmelere “kör” kalmakla itham eden TGC ‘nin, üç gündür Türkiye’nin asırlık hayali KAAN’ın havalanmasını görmezden gelen fondaşlara tepki göstermemesi, malum zihniyetin çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi.