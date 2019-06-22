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Berat Albayrak'tan "aile saadeti" fotoğrafı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve altına, "Aile, sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister." notunu düştü.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:11
Berat Albayrak'tan "aile saadeti" fotoğrafı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kızı Mahinur Albayrak’ın ilkokuldan mezuniyetine ilişkin bir fotoğrafı sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ailemizin sanat ruhlu ve naif üyesi Mahinur'umuz mezun oldu. Doğduğu gün daha dün gibi. Yüzündeki masum tebessümü hiçbir kötülük silmesin. Vatanına milletine hizmetten hiçbir art niyet alıkoymasın seni ve senin gibi bütün masum çocuklarını bu milletin. Aile, sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir. Dünyanın tüm zorluklarına göğüs germe gücünü bu tablodan almayı bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum."

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:11
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Mahinur Albayrak
  3. Twitter

YORUM YAZ

  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu1 sa önce
    İşte gerçek bir OSMANLI Aile yapısı ,,,Birde düşünün Kemalist,,Laik,,Feminist,,Morcular,,Nişantaşı..şişli,,Etiler,,YETER,,,Vesselam,,,
  • ataata1 sa önce
    sana düşman olanları çatlattın be.
  • ömer feridun özkayaömer feridun özkaya2 sa önce
    BERAT BEY NİYE BÖYLE BİR FOTORAF PAYLAŞTI

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