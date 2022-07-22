  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Berat Albayrak'la ilgili flaş gelişme!
Gündem

Berat Albayrak'la ilgili flaş gelişme!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün sosyal medyaya düşen bir görüntüsü olay olmuştu. Eşi ve çocuklarıyla Londra'da tatilde olduğu iddia edilen Albayrak, dün öğleden sonra İstanbul Beykoz'da bir dönercide ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 11:05:00 -
Berat Albayrak'la ilgili flaş gelişme!

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği iddia edilen Berat Albayrak, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan bir dönercide görüntülendi. Bakanlık görevinden istifa ettikten sonra çok fazla göz önünde yer almak istemeyen Albayrak'ın o anları Twitter'da paylaşıldı.

Kavacık'taki dönercide ailesiyle birlikte görüntülenen Abayrak'ın çalışanlarla sohbet ettiği görüldü. Dönercideki görüntüyü paylaşan kişi videolu gönderiye "Londra’da dedikleri Berat Albayrak bugun öğlen yemek yediğim Kavacıkta lokantada çıktı:)" notunu yazdı.

Bakanlık görevinden istifa ettikten sonra ilk kez Çamlıca Camisi'nde cuma namazında görüntülenen Berat Albayrak, o tarihten beri herhangi bir televizyon yayınına katılmadı. Albayrak'ın İngiltere'ye gittiği iddia edilmişti. Londra'da olduğu iddia edilen bir fotoğraf da gündem olmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23