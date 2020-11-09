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Gündem Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi?
Gündem

Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi?

Berat Albayrak'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan istifa açıklaması, ülke gündemini derinden sarstı. Vatandaşların ilgi odağı olan gelişme sonrası Berat Albayrak istifası kabul edildi mi? sorusunun yanını araştırılırken AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-09 19:51:00 -
Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorusu üzerine Çelik, Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili de açıklama yaptı.

Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi?

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımına ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirini, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır." dedi.

Çelik, "Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin, Türkiye'nin resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edeceğini söyledi.

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