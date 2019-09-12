0553 313 94 23

Berat Albayrak Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla ilgili ne söyledi?

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'nde açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını değerlendirdi. Peki, Berat Albayrak Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla ilgili ne söyledi? İşte Bakan Albayrak'ın faiz indirimi ile ilgili flaş açıklamaları...

12 Eylül 2019 Perşembe 19:19
Berat Albayrak Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla ilgili ne söyledi?

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'nde açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını değerlendirdi. Peki, Berat Albayrak Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla ilgili ne söyledi? İşte Bakan Albayrak'ın faiz indirimi ile ilgili flaş açıklamaları...

Berat Albayrak Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla ilgili ne söyledi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

Çok sayıda tedbir setini devreye aldık

Geçmişteki başarıları tekdir etmekle birlikte bunları geleceğe taşımalıyız. Göçlerin arttığı ve küresel mücadelelerin yaşandığı bu zorlu konjonktürden geçerken ülkemizin en az düzeyde etkilenmesi için ihtiyatlı politikalarımızı sürdürüyoruz. Çok sayıda tedbir setini devreye aldık.

Reform sürecini sürdürüyoruz

Bugün şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu etki ve dalgalanmalara karşı Türkiye en iyi korunma alanlarından biri olmuştur. Ayakları yere basan Yeni Ekonomi Programında bir yılı geride bıraktık. Program kapsamındaki güçlü yapısal reform sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz kazanımları inşallah 2020 yılında çok daha ileriye taşıyacağız.

Tek haneli rakamları yakalayacağız

Özellikle yılın ikinci yarısındaki rahatlamayla yılı pozitif bir büyüme rakamıyla inşallah kapatacağımıza inanıyoruz. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 25.2 seviyesinde 2019 Ağustos ayında yüzde 15 seviyesine geriledi. Ve önümüzdeki Eylül endeksleri, projeksiyon ve tahminler tek haneli hem ÜFE hem TÜFE'de tek haneli rakamları yakalayacağımızı gösteriyor. Yılın sonuna hedeflerimizden daha iyi bir performansla ulaşacağız.

Yılın kalan aylarında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80'lerin üzerinde olduğunu göreceğiz. Cari denge temmuz ayı rakamlarında 12 aylık cari dengede Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük cari fazla rakamını göreceğiz.

YEP'i Eylül ayında açıklayacağız

Merkez Bankası'nın faiz kararının etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. 2020-2022 YEP'i büyük ihtimal eylül içinde açıklayacağız.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 19:19
  1. bakan albayrak
  2. berat albayrak
  3. berat albayrak ak parti
  4. Hazine ve Maliye Bakanı
  5. merkez bankası son dakika kararları
  6. Merkez Bankası faiz indirimi
  7. Berat Albayrak Merkez Bankası'nın faiz indirim
  8. albayrak merkez bankası faiz indirimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haliliye’de açılan yollarda kilitli parke döşeniyor
    1. Haliliye’de açılan yollarda kilitli..
    2. SPK haftalık bülteni
    3. DTİK Avrupa Girişimci Toplantısı
    4. Yalıtım çalışması çatıyı kül etti
    5. Trump’ın İsrail’in Beyaz Saray’ı..
    6. Mehmet Metiner’den Arınç’a ‘Bülent..
    7. Kastamonu’da uyuşturucu ve silah..
    8. Bahçedeki kuru otları yakmak isterken..
    9. Filenin Efeleri, Rusya’ya mağlup oldu
    10. Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi..
    11. ABD Temsilciler Meclisi'nde Trump’ın..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    13. Diyarbakır'da yola döşenen patlayıcı..
    14. Bakü-Kapıkule hızlı demir yolunun..
    15. Fikret Orman, Mersin'de çocuklarla..
    16. Berat Albayrak Merkez Bankası'nın faiz..
    17. Belediyede kadro verilmeyen İYİ..
    18. Duvar ustası 2. kattan aşağı düştü
    19. Fikret Orman’dan kimsesiz çocuklara..
    20. İnegöl’de bir garip yangın
    21. Judo: Gençler Avrupa Şampiyonası
    22. İş dünyasından faiz indirimi..
    23. Meteorolojiden yağış uyarısı
    24. Yuvarlama tarifi
    25. Fazla ilaç içip zehirlenen genç son..
    26. 12 Eylül’ün yıl dönümünde şok iddia!..
    27. Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1..
    28. Rusya 2020'de dolarla borçlanmayacak
    29. Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
    30. Diyarbakır’ın Kulp ilçesi ile Muş..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı