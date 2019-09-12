Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'nde açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını değerlendirdi. Peki, Berat Albayrak Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla ilgili ne söyledi? İşte Bakan Albayrak'ın faiz indirimi ile ilgili flaş açıklamaları...

Berat Albayrak Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla ilgili ne söyledi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

Çok sayıda tedbir setini devreye aldık

Geçmişteki başarıları tekdir etmekle birlikte bunları geleceğe taşımalıyız. Göçlerin arttığı ve küresel mücadelelerin yaşandığı bu zorlu konjonktürden geçerken ülkemizin en az düzeyde etkilenmesi için ihtiyatlı politikalarımızı sürdürüyoruz. Çok sayıda tedbir setini devreye aldık.

Reform sürecini sürdürüyoruz

Bugün şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu etki ve dalgalanmalara karşı Türkiye en iyi korunma alanlarından biri olmuştur. Ayakları yere basan Yeni Ekonomi Programında bir yılı geride bıraktık. Program kapsamındaki güçlü yapısal reform sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz kazanımları inşallah 2020 yılında çok daha ileriye taşıyacağız.

Tek haneli rakamları yakalayacağız

Özellikle yılın ikinci yarısındaki rahatlamayla yılı pozitif bir büyüme rakamıyla inşallah kapatacağımıza inanıyoruz. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 25.2 seviyesinde 2019 Ağustos ayında yüzde 15 seviyesine geriledi. Ve önümüzdeki Eylül endeksleri, projeksiyon ve tahminler tek haneli hem ÜFE hem TÜFE'de tek haneli rakamları yakalayacağımızı gösteriyor. Yılın sonuna hedeflerimizden daha iyi bir performansla ulaşacağız.

Yılın kalan aylarında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80'lerin üzerinde olduğunu göreceğiz. Cari denge temmuz ayı rakamlarında 12 aylık cari dengede Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük cari fazla rakamını göreceğiz.

YEP'i Eylül ayında açıklayacağız

Merkez Bankası'nın faiz kararının etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. 2020-2022 YEP'i büyük ihtimal eylül içinde açıklayacağız.