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"Berat Albayrak görevini yerine getiriyor" dedi ve ekledi: Bir lobi var, elinin kırılması önemlidir!

Gazeteci Okan Müderrisoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini, ama ona karşı sinsi bir lobinin olduğunu belirterek, "Bu sinsi gücün hem deşifre edilmesi hem de elinin kırılması önem taşıyor" diye yazdı.

14 Ağustos 2018 Salı 09:33
"Berat Albayrak görevini yerine getiriyor" dedi ve ekledi: Bir lobi var, elinin kırılması önemlidir!

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini, ama ona karşı sinsi bir lobinin olduğunu belirterek, "Bu sinsi gücün hem deşifre edilmesi hem de elinin kırılması önem taşıyor" diye yazdı.

Okan Müderrisoğlu, "Küresel kirli oyuna karşı milli duruş" başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısında sert dalgalanan döviz kurlarıyla ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu.

"İSRAİL'İN PARMAĞI..."

Müderrisoğlu, "Madalyonun arka yüzünde küreselleşmeye karşı hamleler yapan, korumacılığı savunan yeni ABD politikası, Erdoğan'a ceza kesmek isteyen İsrail'in parmağı ile Ankara'nın Rusya ve Çin'le geliştirmek istediği yeni ilişki formatından sancılanan çevreler bulunuyor" görüşünü dile getirdi.

"SİNSİ GÜCÜN DEŞİFRE EDİLMESİ HEM DE ELİNİN KIRILMASI ÖNEM TAŞIYOR"

"Teknik olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor" diyen Müderrisoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Lakin Albayrak'a nefes bile aldırmayan bir dirençli lobi de faaliyet gösteriyor. Ve bu sinsi gücün hem deşifre edilmesi hem de elinin kırılması önem taşıyor. Son 4 günde yapılan hazırlıklar, Merkez Bankası, BDDK ve SPK'nın aldığı önlemler bu şartlar altında doğru adımlara işaret ediyor. Psikoloji değişiyor. Türkiye'nin bankaları ve bankacıları, ötekilerden ayrışarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sorumluluğu ile davranarak, bu ekonomik saldırıya karşı yüzde 100 yerli ve milli pozisyon alıyor."

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 09:33
  1. Ankara
  2. Okan Müderrisoğlu
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. ABD
  5. Türkiye
  6. ABD'nin yaptırım kararı
  7. ekonomi
  8. Berat Albayrak

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  • islamislam1 sa önce
    çinle ticaret geliştirdiğiniz için bu haldesiniz zaten mazlumların kanını sattınız. Uygurların ahı üzerinizde
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