Berat Albayrak: Enflasyonun tek haneye gerilemesi için adımlarımızı atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonu en kısa sürede tek haneye çekmek istediklerini, bunun için adım atacaklarını söyledi.

"Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez"

"Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak"

"Yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik perspektifi olan OVP’yi açıklayacağız"

"Politikalarımız, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekillenecek."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: TRT Haber