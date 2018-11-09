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Berat Albayrak: Büyük sürpriz yakında

Bursa'da temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önemli açıklamalarda bulundu.

09 Kasım 2018 Cuma 10:19
Berat Albayrak: Büyük sürpriz yakında

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) düzenlenen “Adım Adım Ekonomi” programında yaptığı konuşmada, yapılan indirim ve verilen destekler neticesinde değerlerdeki iyileşmelerin daha da hızlanarak devam edeceğini söyledi.

Kurdaki düşüş yansıdı

Her iyileşme ve pozitif gelişmeyi topluma ve vatandaşa yansıtmayı sürdüreceklerini belirten Albayrak, “İşte kur, petrol fiyatlarının etkisiyle çok yüksek fiyatlara ulaşan akaryakıtla ki, biz bu fiyatları devlet olarak eşel mobil sistemiyle çok ciddi bir şekilde destekledik, sübvanse ettik” dedi.

Adımlar atılacak

Yapısal reformlarla alakalı adımlar atmaya başladıklarını ifade eden Bakan Albayrak, “Özellikle gıda enflasyonu konusunda orta ve uzun vadeli stratejileri, yapısal değişiklikleri, Gıda Komitesi koordinasyonunda hayata geçirmek için bu hafta ilk 3 toplantımızı yaptık, her ay toplanarak çok yakın bir takiple adımları atmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Ticaret verilerini detaylı bir şekilde incelediğini ifade eden Bakan Albayrak, şunları söyledi:

‘İnmeye başlayacak’

Orta Vadeli Program YEP’de, 60 milyarlar diyorlardı, biz 44-45 diyorduk yıl sonu itibariyle cari açık, cari denge öyle mi? Ağustos, eylül, ekim rakamlarına kabaca baktığımda ilk gelen tahminler 40 milyar doların altına doğru inmeye başladığımız yönünde. Buradan bir sürprizin daha altını çizeyim, yıl sonu rakamları eğer bu istikamette giderse, yıl sonunda cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe. Detayını vermeyeyim ama istikamet çok güçlü, olumlu ve çok iyi yönde seyrediyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 10:19
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Berat Albayrak
  3. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
  4. BTSO

YORUM YAZ

  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM48 dk önce
    BRAVO SANA REİSİN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADIN İYİ PERFORMANS SAĞLADIN.KISKANANLAR MEMLEKET DÜŞMANI.DURMAK YOK YOLA DEVAM
  • ahmet ceylanahmet ceylan50 dk önce
    süpriz zam ise ona alıştık.
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