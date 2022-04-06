Beraat talebinde bulunan FETÖ'cü hayatını şokunu yaşadı
FETÖ yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık Eyyüp K., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Eyyüp K. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve askeri öğrencilerle ilgilendiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.