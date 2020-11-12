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Ekonomi Beoing ile TUSAŞ anlaştı! Dev anlaşmada imzalar atıldı
Ekonomi

Beoing ile TUSAŞ anlaştı! Dev anlaşmada imzalar atıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dünyaca ünlü askeri uçak ve helikopter üreticisi ABD'li Boeing şirketi ile işbirliği anlaşması imzalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:37:00 -
Beoing ile TUSAŞ anlaştı! Dev anlaşmada imzalar atıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Boeing, Türkiye'de havacılık standartlarına uygun termoplastik parça üretim kabiliyeti geliştirilmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TUSAŞ, Boeing ile iş birliğinden edindiği teknik destek ve deneyimle yüksek kapasiteli hızlı üretim teknolojisini barındıran ve geleceğin hava araçlarında yer alacak olan termoplastik kompozit parçaların tasarlanması ve üretiminin gerçekleştirilmesi için yeni bir yatırım gerçekleştirdi.

Maliyet yüzde 30 düşecek

Yüksek Verimli Ekonomik ve Hızlı Termoplastik projesiyle yüksek kalitede üretimi gerçekleştirilecek olan termoplastik kompozit parçaların, konvansiyonel kompozitlere nazaran ürün döngüsü ve proses alanlarındaki maliyeti yüzde 30 düşürmesi öngörülüyor.

TUSAŞ, tam otomasyonlu makineler ile yüksek kapasiteli, kaliteli ve hızlı üretim teknoloji tesisi olmasının yanı sıra termoplastik kompozit üretim kabiliyeti de kazanmış oldu. Bu alanda çalışacak olan teknik personelin de yetişmesine imkan sağlayacak olan tesis, yerli ve milli imkanlarla dünya standartlarında termoplastik kompozit parça üretecek.

Yüksek kalitede üretilecek termoplastik kompozitler TUSAŞ özgün ürünleri başta olmak üzere, havacılık endüstrisinde kullanılmak üzere çeşitli boyut ve geometrilerde parça üretimini gerçekleştirmeye aday olacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yeni üretim teknolojilerine, havacılık sektörüne bu denli önemli iş birlikleriyle yön vermeye devam edeceklerini belirterek, "Ülkemizin en önemli projelerine yön veren şirket olarak yüksek kalitede üretim gerçekleştirerek, termoplastik yatırımlarımızı yaparak maliyeti de önemli bir ölçüde düşüreceğiz." ifadesini kullandı.

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın da anlaşmanın hem Boeing ve TUSAŞ'ın uzun yıllara dayanan ortaklığına yeni bir boyut daha kazandırdığının altını çizerek, "Bu gibi Türk havacılığının gelişimine köklü katkılar sağlayan projeler, önemli bir teknoloji ortağımız olarak gördüğümüz Türkiye’ye güvenimizin ve kalıcı iş birliği taahhüdümüzün de bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

Şükrü GÜZEN

Yahudi burayı artık güvenli görüyor olmalı demekki.... yani bu da demektir ki güçlü görüyor....
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baba

bu ma..ar ni sevinir anlamiyorum ayni F35 ucaklari gibi yapacaklar.
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