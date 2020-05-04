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Aktüel

Benzinlikte silahlı vurgun: 1 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan bir benzinlikte çıkan silahlı vurgunda bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:55:53 -
Benzinlikte silahlı vurgun: 1 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan bir benzinlikte çıkan silahlı vurgunda bir kişi yaralandı.


Olay, Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesinde bulunan bir benzinlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, benzinlikte karşılaşan V.A., ve M.Ç., isimli iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrasında M.Ç., yanındaki silahıyla V.A’nın bacaklarına ateş ederek yaraladı. Kanlar içinde kalan V.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk olarak Geyve Devlet Hastanesine ardından Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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