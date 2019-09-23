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Benzinle soba yakma girişimi faciayla sonuçlandı

Kırklareli'de benzin ile sobayı yakmaya çalışan yaşlı çiftin evinde çıkan yangında alzaymır hastası 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:54
Benzinle soba yakma girişimi faciayla sonuçlandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde benzin ile sobayı yakmaya çalışan yaşlı çiftin evinde çıkan yangında alzaymır hastası 83 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, eşi yaralandı.

Deniz Mahallesi Sahil Caddesi'nde Mustafa Edin (90) evindeki sobayı benzin dökerek tutuşturmak isterken yangın çıktı.

Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Eşi de dumandan etkilendi

Kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede alzaymır hastası Hanife Edin'in cesedi bulundu.

Hanife Edin'in (83) cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Demirköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan yangında müdahale etmek isterken yaralanan ve dumandan etkilenen Mustafa Edin ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangınla ilgili Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığınca soruşturma başlatıldı.

"Eniştem 'kurtarın bizi' diye çok bağırmış"

Hanife Edin'in kardeşi Sebahattin Göre, AA muhabirine, eniştesinin sobayı tutuşturmak için benzin dökmesi sonucu evde yangın çıktığını söyledi.

Ablasının hastalığından dolayı hareket kabiliyetinin az olduğunu belirten Göre, çok üzgün olduklarını kaydetti.

Eniştesinin de yaralı olduğunu aktaran Göre, "Benzinin parlaması sonucu ev yanmış. Ablam yangında hayatını kaybetti. Eniştem 'kurtarın bizi' diye çok bağırmış. Her yeri yanmış. Eşini çıkarmaya çalışmış ama başaramamış." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:54
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