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Benzinle saçını yıkamak istedi...

Saçında bit olduğu gerekçesiyle başını benzinle yıkamak isteyen 16 yaşındaki Gözde K., sobayla temas edince alevler içinde kaldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kız için yardım kampanyası başlatıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:55
Benzinle saçını yıkamak istedi...

Olay, 3 Mart günü saat 22.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Fikriye- Erdal K. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Gözde K., arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bitlenen saçlarını benzinle yıkamak için banyoya girdi. Gözde K., banyo kazanını yakmakta kullandıkları benzinden bir miktar saçlarını döktü.

Sobaya değince alevler içinde kaldı

Ancak bu sırada saçları sobayla temas edince, Gözde K., alevler içinde kaldı. Çığlık seslerin duyan Erdal K., banyonun kapısını kırarak içeri girdi. Kızını havluya sararak güçlükle alevleri söndüren Erdal K., sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen ambulansla Gözde K., hastaneye kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Genç kız, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Kızını kurtarırken elleri yandı

Kızını kurtarmak isterken ellerinden yaralanan ve aynı hastanede tedavisi süren Erdal K., kabus dolu anları şöyle anlattı:

"Kızımın saçında bitler oluşmuş. Okuldaki arkadaşları da bunun çözümünün saçlarını benzinle yıkamak olduğunu söylemiş. Banyo kazanını yakmakta kullandığımız benzinden bir miktar saçına dökmüş. Bu sırada eğilirken, saçları sobada alev almış. Kızımın çığlıkları üzerine banyoya koştuk. Kapıyı kilitlediği için kendisi çıkmayı başaramamış. Kapıyı kırıp içeriye girdim. Kızım alev almıştı. Havluya sarıp söndürdüm. Hemen 112'yi aradık ve hastaneye kaldırdık. Kanaması var, ameliyat oldu. Sürekli pansuman yapılıyor. Allahım yavrumuzu bize bağışlasın. Ben ailemin geçimini düğünlerde zurna çalarak sağlıyorum. Kızımın bu hale gelmesinin tek nedeni maddi imkansızlık."

GÖZDE İÇİN YARDIM KAMPANYASI

Bu arada, ailesinin maddi durumu iyi olmayan Gözde K. için sosyal medyada Gönüllü Gençler Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:55
  1. Erzurum
  2. Benzin
  3. saç yıkamak
  4. bit

YORUM YAZ

  • M.ÖZTÜRKM.ÖZTÜRK37 dk önce
    Geçmiş olsun.Hükümet PİT ilacının ödemesini yapmıyor gariban insanlar bu gibi yöntemlere baş vuruyor.Milletvekillerinin milyonları bulun diş paraları ödeniyor ama garibanlara ödeme yok.Yüce Rabbim bunun hesabını elbet soracak.
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Allah şafi ismi hürmetine şifa versin, Rabbim acısını ızdırabını dindirsin. Çok zor bir durum yazık gencecik daha!

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