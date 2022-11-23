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Ekonomi Benzine zam, motorine indirim geliyor! Dizel araç sahipleri gece yarısını beklesin, büyük indirim
Ekonomi

Benzine zam, motorine indirim geliyor! Dizel araç sahipleri gece yarısını beklesin, büyük indirim

Akaryakıt fiyatlarındaki küresel gelişmelerin etkisi devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzine zam, motorine ise indirim gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 09:42:00 -
Benzine zam, motorine indirim geliyor! Dizel araç sahipleri gece yarısını beklesin, büyük indirim

Petrol ve uluslararası ürün fiyatı ile döviz kurlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 55 kuruş zamlanacak, motorinde ise 95 kuruş indirim olacak.

Benzinin litre fiyatına 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş, 19 Kasım Cumartesi günü 75 kuruş, dün gece 1 lira 16 kuruş indirim gelmişti.

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