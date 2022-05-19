Benzine zam geldi! İşte son fiyatı

Dövizde kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün gelen 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 4 kuruş daha arttı.

İstanbul'da 23 lira 86 kuruş oldu

Zam sonrası benzin İstanbul'da 23 lira 86 kuruşa; Ankara ve İzmir'de ise 23 lira 97 kuruşa yükseldi.

Bu yıl 18 zam yapıldı

Benzine yılbaşından bu yana 17 kez zam yapılmıştı, bugünkü fiyat artışı ise 18. zam oldu.

Akaryakıt fiyatları neye göre belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.