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Benzine zam geldi

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; benzine getirilen 12 kuruşluk zam ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 22:10
Benzine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) gece yarısından itibaren benzine 12 kuruş zam yapılacağını duyurdu.

GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 12 KURUŞ ZAM GELDİ

EPSİS'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı; 17/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 22:10
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