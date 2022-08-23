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Ekonomi Benzine zam geldi
Ekonomi

Benzine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren fiyatı 81 kuruş artan benzinin litre fiyatı 21 lirayı geçti.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 00:47:00 -
Benzine zam geldi

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen fiyat artışlarının ardından akaryakıta bir zam daha geldi.

Benzine Zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 81 kuruş arttı. Motorin de ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Benzinin litresi kaç lira?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 15 kuruşa, İzmir'de 21 lira 27 kuruşa, Ankara'da ise 21 lira 28 kuruşa çıktı.

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