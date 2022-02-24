Benzine ve motorine zam mı gelecek? Benzin motorin ne kadar zamlanacak?

Dünyanın korktuğu başına geldi. Bir süredir Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonunda savaşa dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu duyurunun ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyulduğu ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.Harekatla ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de, "Saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi. Rusya’nın, Ukrayna topraklarına girmesiyle birlikte petrol fiyatları da zirvelere oturdu. Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri benzine zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki benzine ve mazota zam mı yapılacak? Mazot kaç TL, ne kadar? LPG kaç lira, ne kadar? Güncel benzin fiyatları!

Benzine ve motorine zam mı gelecek?

Brent petrolü bu sabah 97 doları geçmesiyle bu ay içersinde akaryakıta 1 TL civarında zam yapılacağı ileri sürüldü. KDV yani vergi indiriminin akaryakıt fiyatlarında da uygulanarak benzin ve motorinin fiyatının 13 TL'nin altına düşeceğini tahmin eden araç sahiplerine kötü haber Rusya-Ukrayna hattından geldi. Rusya-Ukrayna gerginliği petrolü son 7 yılın zirvesine taşıdı. Petrol fiyatları geçen hafta 89 dolara kadar gerilemişken, dün gece Rusya lideri Putin’in açıklamalarıyla ve gelişmelerle yeniden 97 doların üzerine çıktı. Brent türü ham petrol yüzde 2 oranında artışla 7 yılın en yüksek seviyesi olan 97.21 dolara ulaştı.

Analistler, gerginliğin devam etmesi ve yaptırımların gelmesi ile birlikte petrolün varil fiyatını 100 doların üzerinde bekliyorlar. Petrolün varilinin 90 doların altına gelmesi ile birlikte akaryakıta yapılması planlanan indirimden de vazgeçildi. Fiyatların 95 dolar ve üstünde kalması halinde yeni zamların gelmesinin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Yeniçağ’ın iddiasına göre, benzin ve motorine büyük olasılıklı 1 TL civarında zam yapılacak.

İstanbul, Ankara, İzmir benzini, motorin fiyatı

Son dönemde artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Perşembe günü LPG otogaza gelen 40 kuruşluk zammın ardından 7 Şubat 2022 gece yarısından itibaren de motorine 80 kuruş zam geldi. Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

Güncel benzin litre fiyatları ne kadar?

Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi : 15,18 TL

İzmir'de benzinin litresi : 15,29 TL

Ankara'da benzinin litresi : 15,27 TL

Güncel motorin litre fiyatları ne kadar?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 15,42 TL

İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 15,51 TL

Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 15,51 TL