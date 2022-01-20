Benzine son dakika zammı! Benzine ne kadar zam geldi?

Benzin zammı ne kadar? Benzine zammı geldi? soruları milyonlarca araç sahibi tarafından merak ediliyor. TESK Başkanı Palandöken: Benzin ve motorin fiyatları yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalı” önerisini yapmıştı. Bu öneri sonrası benzine, motorine, LPG’ye indirim mi elecek, benzine zam gelmeyecek mi? soruları sorulurken gelen son dakika haberine göre benzine zam geldiği EPGİS tarafından açıklandı. Peki İstanbul’da benzin litre fiyatı ne kadar? Ankara’da benzin ne kadar oldu? İşte yeni zam sonrası benzin fiyatları.

Benzine zam ne kadar?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarındaki artışın "ekonominin önündeki el freni" durumuna geldiğini belirterek, "Benzin ve motorin fiyatları yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalı." ifadesini kullanmıştı.