Benzine önce 12 kuruş zam, sonra indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün gece yarısından itibaren benzine 12 kuruş zam yapıldığını, ancak zammın ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmadığını açıkladı. EPGİS’den daha sonra yapılan açıklamada, “Benzinde 11 kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir.Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır” denildi.