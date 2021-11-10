  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Benzine ne kadar indirim var? Benzin fiyatı
Ekonomi

Benzine ne kadar indirim var? Benzin fiyatı

Benzin fiyatları sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. En son 8 Ekim'de benzinin litre fiyatına 25 kuruşluk indirim gelmişti. Gelen son dakika haberine göre benzine bu geceden geçerli olmak üzere indirim yapıldı. Benzine indirim haberinden sonra benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin ne kadar düştü? Benzine indirim ne kadar yapıldı? soruları sorulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 16:08:00 - 2021-11-10 16:09:07
Benzine ne kadar indirim var? Benzin fiyatı

Benzine perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruşluk indirim geliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)  resmi Twitter sayfasından benzin indirimini duyurdu. 

EPGİS'in Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi. En son 8 Ekim'de benzinin litre fiyatına 25 kuruşluk indirim gelmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
odaTV, Diyanet'in 10 Kasım mesajını da beğenmedi
Medya

odaTV, Diyanet'in 10 Kasım mesajını da beğenmedi

Milli bayramlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gözünün içine bakan ve "Atatürk'ü anacaklar mı anmayacaklar mı" diye erketeye yatan odaTV, 1..
Saniyeler içinde belirdi ve birden yok oldu! Kılıçdaroğlu’nun arkasına dikkat
Gündem

Saniyeler içinde belirdi ve birden yok oldu! Kılıçdaroğlu’nun arkasına dikkat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen konferansta konuşma yaptığı sırada arkada beliren görüntü dikkat çe..
Bilim insanları dünyayı ayağa kaldırdı! Koronavirüse karşı buldular
Korona Virüs

Bilim insanları dünyayı ayağa kaldırdı! Koronavirüse karşı buldular

Dünya koronavirüsle mücadele devam ederken çok farklı bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, COVID-19 ve varyantları da dahil olmak üzere çeş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay