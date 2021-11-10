Benzine ne kadar indirim var? Benzin fiyatı
Benzin fiyatları sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. En son 8 Ekim'de benzinin litre fiyatına 25 kuruşluk indirim gelmişti. Gelen son dakika haberine göre benzine bu geceden geçerli olmak üzere indirim yapıldı. Benzine indirim haberinden sonra benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin ne kadar düştü? Benzine indirim ne kadar yapıldı? soruları sorulmaya başlandı.
Benzine perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruşluk indirim geliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmi Twitter sayfasından benzin indirimini duyurdu.
EPGİS'in Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi. En son 8 Ekim'de benzinin litre fiyatına 25 kuruşluk indirim gelmişti.