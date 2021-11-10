Benzine ne kadar indirim var? Benzin fiyatı

Benzin fiyatları sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. En son 8 Ekim'de benzinin litre fiyatına 25 kuruşluk indirim gelmişti. Gelen son dakika haberine göre benzine bu geceden geçerli olmak üzere indirim yapıldı. Benzine indirim haberinden sonra benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin ne kadar düştü? Benzine indirim ne kadar yapıldı? soruları sorulmaya başlandı.