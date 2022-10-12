  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Benzine motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 12 Ekim Çarşamba
Ekonomi

Benzine motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 12 Ekim Çarşamba

Yeni günle birlikte pek çok kişi güncel akaryakıt fiyatını araştırmaya başladı. Peki, benzinin litresi İstanbul’da ne kadar? Motorin indirimi ne kadar kaç lira?

Yeniakit Publisher
2022-10-12 08:46:00 -
Benzine motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 12 Ekim Çarşamba

Akaryakıt indirimi var mı ne zaman? Son bir yıl içerisinde akaryakıt fiyatları sürücülerin keyfini bir hayli kaçırdı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dövizdeki artış vatandaşların ceplerine yansımaya devam ediyor. Hal böyle olunca pek çok kişi motorine, benzine bir indirim müjdesinin olup olmadığını araştırıyor.

Benzine motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 12 Ekim Çarşamba

Motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren 2,13 TL'lik indirim yapılacağı duyuruldu. Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorinin litresi 28,50 liradan, benzinin litresi 20,60 liradan satılıyor.

Ankara'da motorinin litresi 28,64 liradan, benzinin litresi 20,74 liradan satılıyor.

İzmir'de motorinin litresi 28,66 liradan, benzinin litresi 20,72 liradan satılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23