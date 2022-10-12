Akaryakıt indirimi var mı ne zaman? Son bir yıl içerisinde akaryakıt fiyatları sürücülerin keyfini bir hayli kaçırdı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dövizdeki artış vatandaşların ceplerine yansımaya devam ediyor. Hal böyle olunca pek çok kişi motorine, benzine bir indirim müjdesinin olup olmadığını araştırıyor.

Benzine motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 12 Ekim Çarşamba

Motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren 2,13 TL'lik indirim yapılacağı duyuruldu. Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorinin litresi 28,50 liradan, benzinin litresi 20,60 liradan satılıyor.

Ankara'da motorinin litresi 28,64 liradan, benzinin litresi 20,74 liradan satılıyor.

İzmir'de motorinin litresi 28,66 liradan, benzinin litresi 20,72 liradan satılıyor.