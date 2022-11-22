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Ekonomi Benzine kallavi indirim geliyor! Bu seferki, gerçekten yüz güldürecek
Ekonomi

Benzine kallavi indirim geliyor! Bu seferki, gerçekten yüz güldürecek

23 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 10:39:00 -
Benzine kallavi indirim geliyor! Bu seferki, gerçekten yüz güldürecek

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıtta fiyatlar değişmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 23 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.19 liradan satılıyor.

 

 

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